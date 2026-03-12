Еврокомиссия пригрозила трем европейским странам штрафами за провал по санкциям

Европейская комиссия направила Бельгии, Словении и Болгарии предупреждения о штрафах за отсутствие результатов по внедрению решения о криминализации обхода санкций в национальное законодательство. Об этом сообщается в заявлении ЕК.

«Европейская комиссия призывает Бельгию, Болгарию и Словению имплементировать директиву, которая криминализирует нарушение ограничительных мер Евросоюза», — говорится в документе.

Причиной называется то, что эти страны не сообщили о принятии национальных мер по внедрению этой директивы. Еврокомиссия призывает их исполнить требования. У стран есть два месяца, чтобы ответить. В противном случае Европейская комиссия угрожает обратиться в Суд Евросоюза с требованием о штрафах.

До этого председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что для Европейского союза сейчас не время ослаблять санкции против России.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам нефти и газа из России.