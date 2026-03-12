Финляндию предупредили о последствиях возможного ввоза ядерного оружия

Финляндия в случае отмены запрета на хранение и ввоз ядерного оружия станет потенциальной целью для ответного удара России. Об этом предупредил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

Дипломат прокомментировал ситуацию в ходе очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ.

«Правительство Финляндии объявило о намерении изменить национальное законодательство, чтобы снять запрет на ввоз и хранение на своей территории — у самых границ России — ядерного оружия. <...> Этот безрассудный провокационный шаг <...> сделает эту страну потенциальной целью для ответного удара», — сказал Полянский.

Он добавил, что Хельсинки реализацией данного плана не смогут укрепить безопасность республики. Соответствующие действия, напротив, создадут новые угрозы для Финляндии.

8 марта председатель финской партии «Левый союз» Минья Коскела заявила, что власти страны тайно готовили закон о транзите ядерного оружия через территорию страны. Она назвала недопустимым сокрытие этой информации от парламента. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии предостерегли власти от размещения ядерного оружия.