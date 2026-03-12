Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

Финляндию предупредили о последствиях возможного ввоза ядерного оружия

Полянский: Финляндия в случае ввоза ядерного оружия станет потенциальной целью
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия в случае отмены запрета на хранение и ввоз ядерного оружия станет потенциальной целью для ответного удара России. Об этом предупредил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

Дипломат прокомментировал ситуацию в ходе очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ.

«Правительство Финляндии объявило о намерении изменить национальное законодательство, чтобы снять запрет на ввоз и хранение на своей территории — у самых границ России — ядерного оружия. <...> Этот безрассудный провокационный шаг <...> сделает эту страну потенциальной целью для ответного удара», — сказал Полянский.

Он добавил, что Хельсинки реализацией данного плана не смогут укрепить безопасность республики. Соответствующие действия, напротив, создадут новые угрозы для Финляндии.

8 марта председатель финской партии «Левый союз» Минья Коскела заявила, что власти страны тайно готовили закон о транзите ядерного оружия через территорию страны. Она назвала недопустимым сокрытие этой информации от парламента. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии предостерегли власти от размещения ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!