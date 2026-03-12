Размер шрифта
Политолог: Трамп преподнес беспрецедентный подарок Тегерану

Политолог Гущин: Трамп добился сплочения населения Ирана
Стратегия президента США Дональда Трампа по Ирану возымела обратный эффект: вместо того, чтобы уничтожить Иран и спровоцировать там революцию, он преподнес Тегерану беспрецедентный подарок — национальное единство. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал востоковед Олег Гущин.

«Мне кажется, что американцы сделали противоположное тому, чего хотели. Они обозлили иранцев. Даже те, кто ворчал и был недоволен режимом, они теперь все вместе, потому что лупят-то по всем», — сказал эксперт.

В Иране произошла консолидация совершенно разных групп общества, констатировал он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

12 марта Трамп заявил, что США уже «победили» Иран, однако не намерены прекращать военную операцию. По его словам, американские силы за короткое время нанесли серьезный урон иранским возможностям, но конфликт должен быть доведен до конца. Между тем Иран демонстрирует скрытую военную технику в подземных тоннелях и продолжает сопротивление. Как ход войны оценивает Вашингтон, Тегеран и разведка США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе раскрыли, к чему привел ответ Ирана на атаки США и Израиля.

 
