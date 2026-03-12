Размер шрифта
Сийярто рассказал о «преступных» планах Украины против Венгрии

Глава МИД Венгрии: Украина решила устроить полную энергетическую блокаду страны
AP

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто обвинил Украину в попытке установить полную энергетическую блокаду Венгрии и назвал это преступлением, заслуживающим высшей меры наказания. Его заявления публикует Magyar Nemzet.

Выступая на публичном форуме в Балатонлелле, глава венгерской дипломатии заявил, что Киев в координации с венгерской оппозицией и Брюсселем сознательно создает угрозу энергетической безопасности Будапешта.

Сийярто напомнил, что Украина отказывается возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», в то время как удары Израиля и США по Ирану спровоцировали энергетический кризис.

«Действия украинцев в отношении нефтяной блокады, предпринимаемые в координации с партией «Тиса», венгерской оппозицией и Брюсселем, являются преступлением против Венгрии», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Сийярто также сообщил, что замминистра энергетики РФ уведомил его об украинских атаках на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» в России.

«Газопровод «Турецкий поток» сегодня является гарантией газоснабжения Венгрии. Если «Турецкий поток» не будет введен в эксплуатацию, обеспечить Венгрию надежным природным газом станет просто невозможно, как с географической, так и с физической точки зрения», — заявил венгерский министр.

Он назвал действия Киева «жестоким и серьезным посягательством на суверенитет Венгрии» и призвал народ «придерживаться суверенной национальной политики» — особенно в преддверии парламентских выборов.

Ранее стало известно об опасениях окружения Зеленского из-за его заявлений о Венгрии.

 
