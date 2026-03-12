Россия обвинила Запад в игнорировании применения Украиной химоружия на СВО

Запад не замечает регулярное применение Киевом токсичных химических веществ в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин в ходе сессии в Гааге, передает РИА Новости.

«Коллективный Запад закрывает глаза на систематическое применение киевским режимом токсичных химикатов в зоне проведения СВО», — заявил он.

При этом постпред отметил, что Россия постоянно передает данные о нарушениях со стороны Украины в ОЗХО.

Тарабрин подчеркнул, что надеется на положительную реакцию «Техсекретариата на поданный в июле 2025 года запрос об оказании технической помощи в рамках п. 38 (е) статьи VIII КЗХО».

В Гааге с 10 по 13 марта проходит 111-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

До этого постпред РФ при ОЗХО назвал причину, по которой Запад игнорирует применение химоружия в зоне проведения СВО. По его словам, это связано с тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют химическое оружие, которое поступает на Украину именно из стран Западной Европы.

Ранее стало известно, что Запад препятствует в восстановлении членства России в исполнительном комитете ОЗХО.