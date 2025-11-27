Странам Запада из первых рук известно, что ВСУ используют химическое оружие, поскольку подобные виды вооружения поступают на Украину именно из стран Западной Европы. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, пишет РИА Новости.

«Западным странам из первых рук известно, что именно ВСУ применяют химическое оружие», — сказал он.

Тарабрин подчеркнул, что подобные действия ВСУ и стран Западной Европы нарушают Конвенцию о запрещении химоружия (КЗХО). Он отметил, что Россия не раз демонстрировала свидетельства этому в ходе тематических брифингов на площадке ОЗХО.

До этого военный эксперт Игорь Никулин заявил, что большинство вирусов, которые могут представлять опасность для животных и человека, завезли на территорию России с Украины. По его словам, за последние десять лет в РФ было выявлено более 300 случаев завоза африканской чумы свиней. Кроме того, в страну завезены корь, краснуха, бутулизм, бешенство, атипичная пневмония и другое. Никулин добавил, что с украинской территории в Россию попал даже COVID-19, испытания которого якобы проводили в Мерефе под Харьковом с октября 2019 года. Эксперт отметил, что против России ведут биологическую войну.

Ранее Медведев заявил о биологической угрозе со стороны недружественных государств.