В США призвали начать расследование из-за статьи о тратах Хегсета на охрану

Конгрессвумен Луна призвала ФБР начать расследование из-за статьи WP о Хегсете
Evelyn Hockstein/Reuters

Член нижней палаты конгресса США Анна Паулина Луна призвала Федеральное бюро расследований (ФБР) провести проверку в отношении сотрудников газеты The Washington Post (WP), которые являются авторами статьи о тратах на охрану министра обороны Пита Хегсета и его семьи. Пост с соответствующим содержанием она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

По словам законодателя, журналисты «слили конфиденциальную информацию» о сотрудниках службы безопасности Пентагона. Парламентарий назвала действия корреспондентов «угрозой национальной безопасности».

В связи с этим она обратилась к директору и заместителю директора ФБР Кэшу Пателю и Дэну Бонгино с просьбой начать расследование.

«Государственная измена не спрячется за удостоверением журналиста», — написала Луна.

20 августа газета WP сообщила, что Хегсет нанял от 400 до 500 человек из Отдела уголовных расследований армии США (CID), чтобы те охраняли резиденции его семьи и бывших супругов. Как отметили авторы статьи, до назначения нового министра обороны численность охраны главы Пентагона составляла порядка 150 человек.

В публикации утверждается, что из-за действий чиновника CID столкнулся с нехваткой персонала. Из-за этого он не может выполнять свои основные задачи, связанные с расследованием преступлений в Вооруженных силах США.

Ранее Хегсет выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине потребует обмена территориями.

