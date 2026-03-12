Размер шрифта
Эксперт оценил слова Трампа о «победе» над Ираном

Историк Бобров: Трамп способен заявлять о победах даже при поражении
Кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о «победе» над Ираном.

Эксперт напомнил о фильме «Ученик. Восхождение Трампа», который недавно вышел в США.

«Главный герой — Дональд Трамп, который перенял у своего ментора несколько очень важных стратегий. И первая — говорить ложь и не признавать ничего, даже если тебя поймали за руку: дескать, атакуй, атакуй, атакуй и всегда заявляй о победе, никогда не признавая поражения. И, по-моему, мы сейчас эту стратегию наглядно видим на примере Ирана», — сказал Бобров.

12 марта Трамп заявил, что США уже «победили» Иран, однако не намерены прекращать военную операцию. По его словам, американские силы за короткое время нанесли серьезный урон иранским возможностям, но конфликт должен быть доведен до конца. Между тем Иран демонстрирует скрытую военную технику в подземных тоннелях и продолжает сопротивление. Как ход войны оценивает Вашингтон, Тегеран и разведка США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе признали, что Ирану достаточно поразить всего две цели, чтобы победить.

 
