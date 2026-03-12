Размер шрифта
В Испании назвали Европу «бедным родственником» в эпоху перемен

Вице-премьер Испании Диас обвинила лидеров ЕС в лакейском отношении к США
Global Look Press

Вице-премьер Испании Йоланда Диас обвинила лидеров стран Европейского союза в лакейском отношении к США на фоне американо-израильской военной операции против Ирана. Об этом сообщает Politico.

Политик назвала Европу «бедным родственником» в эпоху перемен, которому не хватает лидерских качеств. По ее словам, «лакейская позиция» европейских лидеров кажется глупостью, потому что очевидно, что в Белом доме не уважают «вассалов».

Диас подчеркнула, что Соединенные Штаты навязали миру чрезвычайную ситуацию глобального масштаба и нарушили все правила. По ее словам, в такой момент необходимо быть решительными в ответе.

Диас отдельно упрекнула главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в том, что она не осудила нападение США и Израиля на Иран и не выступила в защиту международного права. Вице-премьер заявила, что европейские страны должны быть на стороне международного права, прав человека и демократии.

Напряженность в отношениях между Испанией и США возросла после начала американо-израильских военных действий против Ирана. Премьер-министр королевства Педро Санчес осудил американскую кампанию.

Ранее премьер Испании назвал ошибкой защиту действий США в Иране.

 
