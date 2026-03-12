Алиев заявил о мире с Арменией «на века»

Алиев: Баку и Ереван наладили торговые связи, что свидетельствует о мире на века

Азербайджан и Армения наладили торговые связи, что свидетельствует о том, что между странами заключен долгосрочный мир, «на века». Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума, передает APA.

Алиев подчеркнул, что Баку и Ереван добились мира не только на бумаге, он стал реальностью. По его словам, сейчас на границах двух стран царит спокойствие, налажены торговые связи.

При этом политик отметил, что завершить почти 30-летний конфликт удалось, только когда азербайджанская сторона настояла на отсутствии посредников. Алиев утверждает, что «так называемое посредничество Минской группы» оказалось провальным, поскольку цель сопредседателей состояла лишь в заморозке конфликта.

Поэтому Баку принял решение отказаться от посредничества Минской группы, и, по словам Алиева, как только был начат прямой двусторонний диалог без третьих сторон, Азербайджан и Армения достигли мира.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

В декабре прошлого года Пашинян также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку мирного процесса между Ереваном и Баку.

Ранее в Кремле заявили о развивающихся отношениях между Россией и Азербайджаном.