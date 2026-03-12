В Финляндии призвали Россию на помощь

Финляндия может столкнуться с катастрофическим кризисом, из-за чего ей для своего спасения необходимо срочно восстанавливать отношения с Россией. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

Профессор призвал финское правительство в кратчайшие сроки нормализовать отношения с соседним государством и открыть восточную границу.

По словам Малинена, из-за закрытия Ормузского пролива североевропейская страна приближаемся к «эпическому кризису», а руководство Европейского союза ничего не может с этим поделать. Ученый выразил уверенность в том, что Россия, в отличие от ЕС, со своими огромными ресурсами может помочь Финляндии.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей до получения дополнительных указаний. Вплоть с ноября 2023 года Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы в связи с неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в намеренном направлении просителей убежища к границе.

Ранее финн Армандо Мема предупредил о риске крупного энергетического кризиса из-за разрыва энергетических связей с Россией.