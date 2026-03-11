Размер шрифта
В России рассказали, за кем повторяет Урсула фон дер Ляйен

Политолог Топорнин: фон дер Ляйен рискует потерять место из-за повторения слов Мерца
MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Новая волна недовольства политикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вряд ли приведет к ее отставке. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Ряд депутатов от правых партий два или три раза выдвигали инициативу о вотуме недоверия фон дер Ляйен, и каждый раз эта инициатива не набирала даже 30% необходимых голосов. Даже если сейчас такая инициатива будет вновь, то она опять провалится. В целом фон дер Ляйен не угрожает отставка, пока ее поддерживает канцлер Германии Фридрих Мерц», — сказал политолог.

Он отметил, что у главы Еврокомиссии есть серьезные разногласия со многими членами Европарламента и даже со своим заместителем Каей Каллас, но это никак не повлияет на поддержку фон дер Ляйен.

«Вся риторика фон дер Ляйен сейчас просто повторяет за канцлером ФРГ. Она полностью копирует Мерца и не высказывает ничего нового. Даже слова о том, что привычный европейский миропорядок подошел к концу изначально принадлежали Мерцу. Позиция фон дер Ляйен относительно иранской кампании США также совпадает с тем, что говорит канцлер ФРГ», — заключил Топорнин.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой критикой в Европарламенте после ее заявления о том, что Европа больше не может быть «хранителем старого мирового порядка». Об этом сообщила газета Politico.

«Многие депутаты Европарламента восприняли слова фон дер Ляйен как отказ от принципов международного права и фактическое сближение с более жесткой внешнеполитической линией Дональда Трампа. Социалисты и «зеленые» потребовали разъяснений, а некоторые парламентарии заявили, что подобные слова фактически провоцируют вотум недоверия», — говорится в статье.

Ранее фон дер Ляйен пожаловалась на резко подорожавшие энергоресурсы для Европы.

 
