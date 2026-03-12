Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для журнала «Эксперт» заявил, что украинский кризис, активно поддерживаемый усилиями группы желающих поражения России стран, рано или поздно закончится.

«Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня «коллективный Запад», не может длиться вечно», — написал он.

По словам политика, на смену «искусственно раздутым переживаниям о судьбах несуществующей «Страны 404» в ближайшем будущем наступит осознание необходимости ответа на куда как более серьезные глобальные вызовы. По мнению Медведева, эти вызовы будут связаны с переходом на новый технологический уровень и угрозами, которые он принесет человечеству.

«Их масштаб и глубину нам только предстоит понять и попробовать дать на них адекватный ответ», — отмечает Зампред Совбеза.

Также в своей колонке Медведев обозначил пять глобальных угроз, которые несут новейшие технологи.

Ранее Медведев сравнил поведение США на Ближнем Востоке со «свиньями, не желающими расставаться с корытом».