Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Медведев заявил, что «заукраинское безумство» не может длиться вечно

Медведев: украинский кризис закончится, безумие Запада не может длиться вечно
«Единая Россия»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для журнала «Эксперт» заявил, что украинский кризис, активно поддерживаемый усилиями группы желающих поражения России стран, рано или поздно закончится.

«Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня «коллективный Запад», не может длиться вечно», — написал он.

По словам политика, на смену «искусственно раздутым переживаниям о судьбах несуществующей «Страны 404» в ближайшем будущем наступит осознание необходимости ответа на куда как более серьезные глобальные вызовы. По мнению Медведева, эти вызовы будут связаны с переходом на новый технологический уровень и угрозами, которые он принесет человечеству.

«Их масштаб и глубину нам только предстоит понять и попробовать дать на них адекватный ответ», — отмечает Зампред Совбеза.

Также в своей колонке Медведев обозначил пять глобальных угроз, которые несут новейшие технологи.

Ранее Медведев сравнил поведение США на Ближнем Востоке со «свиньями, не желающими расставаться с корытом».

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!