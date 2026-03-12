Размер шрифта
Медведев назвал пять глобальных угроз, которые несут новейшие технологии

Медведев рассказал о глобальных вызовах человечеству от ИИ, БПЛА и биотехнологий
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для журнала «Эксперт» назвал пять глобальных угроз, которые несут человечеству новейшие технологии.

По мнению политика, наряду с удобствами, которые создают прорывные инновации, они также несут угрозы, способные радикально повлиять на будущее всего человечества. К числу таких потенциально опасных технологий Медведев отнес искусственный интеллект (ИИ), беспилотные системы, биотехнологии, «зло из космоса» и развитие аддитивных технологий.

Медведев считает, развитие технологий ИИ угрожает исчезновением раду значимых на сегодняшний день профессий, и может привести к экспоненциальному росту безработицы и нарушению международных цепочек разделения труда. Также ИИ позволяет использовать цифровых личностей и цифровых двойников в преступных целях, отмечает зампред Совбеза.

Беспилотные системы, по словам Медведева, уже создали новую ситуацию в области правил и этики ведения войны. БПЛА порождают иллюзию «чистых» и «почти бескровных» конфликтов.

«Беспилотники, будучи относительно дешевыми и доступными, становятся идеальным оружием для террористов и преступных сообществ», — отмечает он.

Кроме этого, зампред Совбеза отметил, что сегодня кратно возрастают угрозы, связанные с созданием биологического оружия и попаданием его в руки террористов.

Четвертым вызовом автор назвал перенос критически важной инфраструктуры в космическую сферу и возникновение потенциальных рисков в связи с этим. Пятым – коммерческую доступность 3D-принтеров, которые позволяют изготавливать летальное оружие.

Ранее Пентагон признал компанию Anthropic угрозой для цепочки поставок и национальной безопасности США.

 
