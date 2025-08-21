Пентагон потребовал от Washington Post удалить за статью об охране главы Минобороны

Пентагон раскритиковал Washington Post за статью об охране Хегсета и его семьи

Пентагон попытался заставить газету The Washington Post удалить статью, посвященную деталям охраны главы ведомства Пита Хегсета и членов его семьи. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны США Кингсли Уилсон в социальной сети X.

«Мы попытались заставить The Washington Post удалить конфиденциальные подробности о безопасности жены, детей и других членов семьи Хегсета, сославшись на очевидные опасения по поводу безопасности и потенциальной угрозы, которая может возрасти после публикации. У The Washington Post нет оснований публиковать эту информацию о них», — написала она.

20 августа газета WP сообщила, что глава Пентагона нанял от 400 до 500 человек из Отдела уголовных расследований армии США (CID), чтобы те охраняли резиденции его семьи и бывших супругов. До назначения министра обороны численность охраны министра обороны составляла около 150 человек.

В публикации говорится, что из-за действий чиновника CID столкнулся с нехваткой персонала, в связи с чем отдел не может выполнять свои основные задачи, связанные с расследованием преступлений в вооруженных силах США.

Ранее в США начали расследование действий прокурора, который вел дело против Трампа.