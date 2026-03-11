Размер шрифта
В России обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке

Миссия РФ: военная авантюра США и Израиля все глубже погружает регион в хаос
AP

Военная авантюра США и Израиля все глубже погружает Ближний Восток в хаос. Об этом заявила заместитель постпреда России в Организации Объединенных Наций (ООН) Анна Евстигнеева во время заседания Совбеза ООН, ее слова приводит РИА Новости.

«Американо-израильская военная авантюра все глубже погружает обширный регион в хаос, унося все большее число человеческих жизней и нанося непоправимый ущерб гражданской инфраструктуре», – сказала она.

До этого президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана может привести к подрыву мирового порядка и глобальной безопасности.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран объявил о самом мощном ударе по США и Израилю.

 
