Экс-депутат Рады высмеял слова Зеленского о «картах на руках»

Политик Олейник: Киев не сможет помочь США в конфликте на Ближнем Востоке
Liesa Johannssen/Reuters

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Life прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о наличии «карт на руках» после обращения США к Киеву с просьбой о помощи в борьбе с иранскими дронами. По мнению политика, подобные высказывания — не более чем блеф.

«Знаете, король-то голый, все это видят. Денег у Зеленского нет, он сейчас реально сидит и думает, что будет в апреле. Там Евросоюз уже понял, что 90 миллиардов блокированы. Теперь как-то через прибалтов, которые дадут, и северные страны какие-то дадут ему двусторонний кредит на 30 миллиардов», — сказал Олейник.

Он также усомнился в способности украинских войск оказать помощь США в Персидском заливе. По его словам, для этого пришлось бы снимать подразделения с фронта.

В интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону Зеленский заявил, что испытал «хорошее чувство» от того, что США обратились к Киеву за помощью в противодействии иранским беспилотникам на Ближнем Востоке.

На уточняющий вопрос о том, есть ли у Украины на руках «карты», о которых на встрече с Зеленским в Овальном кабинете год назад говорил президент США Дональд Трамп, украинский президент подчеркнул, что они были и раньше, однако Киев их якобы не показывал.

Ранее сообщалось, что Украина в прошлом году пыталась продать США технологию для сбивания дронов.

 
