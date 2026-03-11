Послы Евросоюза одобрили новые санкции против Ирана

Послы стран-участниц Европейского союза (ЕС) одобрили новые санкции против Ирана. Об этом в соцсети X написала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

«Послы государств-членов ЕС одобрили новые санкции в отношении 19 чиновников и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — написала она.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии. По его словам, она пытается обелить военные преступления США и Израиля против иранцев, «одобряя оккупацию, геноцид и зверства». Багаи обратил внимание, что глава ЕК замалчивает агрессию США и Израиля в отношении иранцев. В частности, она не комментировала удар по школе для девочек в Минабе. Дипломат расценил молчание фон дер Ляйен как соучастие в военной операции против Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

