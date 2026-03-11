Размер шрифта
Политолог назвал возможную цель звонка Трампа Путину

Политолог Межевич: Трамп пытается разделить КНР и РФ в поддержке Ирана
Американский лидер Дональд Трамп мог позвонить президенту России Владимиру Путину в попытке разделить Москву и Пекин в поддержке Ирана. Такое предположение в эфире Tsargrad.tv высказал исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, Николай Межевич.

«Скоординированная поддержка гораздо сильнее, чем поддержка каждого участника по отдельности. Вторая задача определить глубину этой поддержки, в какой степени Москва и Пекин будут симпатизировать Тегерану или помогать. Если помогать, то как, чем, в каком объеме, на какую временную и финансовую глубину», — сказал эксперт.

Детали беседы двух лидеров неизвестны, и это хорошо, поскольку публичная дипломатия дает эффект, если она сочетается с непубличной, отметил он.

9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе главы Белого дома. Во время беседы стороны обсудили актуальную международную ситуацию. Разговор длился около часа.

Как пишет немецкое издание Berliner Zeitung, Трамп во время разговора с Путиным, вероятно, осознал ошибку из-за роста цен на нефть после атак на Иран.

Ранее в Белом доме рассказали, когда закончится операция США против Ирана.

 
