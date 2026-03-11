Размер шрифта
Испания отказалась присоединиться к ядерной программе Франции

Премьер Санчес: Испания не будет участвовать в планах Франции по развитию ЯО
Испания не будет участвовать в инициативе Франции по увеличению ядерного арсенала республики. Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес в интервью электронному изданию elDiario.es.

«К сожалению, в конце февраля истек [срок действия] международного договора, который регулировал нераспространение ядерного вооружения». И мы наблюдаем все большее накопление ядерных боеголовок в мире», — заявил глава испанского правительства.

Санчес также напомнил, что обращался с призывом к ведущим ядерным державам сесть за стол переговоров для заключения нового договора.

«Мы не хотим более ядерного мира. Поэтому мы не будем участвовать в этом [французском] проекте», — заключил премьер-министр Испании.

2 марта президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна увеличит количество своих ядерных боеголовок, вступит в период «продвинутого ядерного сдерживания» и более не будет разглашать данные о своем арсенале. Политик отметил, что намерен подключить к своей ядерной программе еще восемь стран Европы.

Ранее Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана.

 
