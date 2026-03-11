«Единая Россия» начала регистрировать кандидатов на праймериз по выборам в Госдуму

ЕР начала регистрацию кандидатов на участие в предварительном голосовании

Партия «Единая Россия» (ЕР) начала регистрировать кандидатов для участия в предварительном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram-канале.

«Участие в отборе кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней могут принять все зарегистрированные на территории страны избиратели», — говорится в публикации.

Регистрация кандидатов продлится до 30 апреля. С момента своего выдвижения они смогут вести агитационную работу.

По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, «Единая Россия» не боится внутренней конкуренции. Партия готова к честному разговору и к тому, чтобы «слышать критику, поддерживать инициативы граждан и советоваться с ними». Она остается единственной политической силой, которая определяет кандидатов в открытой и честной борьбе.

Накануне Якушев рассказал «Российской газете», что «Единая Россия» обсудит отражение ЖКХ и жилищного строительства в своей новой народной программе.

По его словам, за последние годы при поддержке «Единой России» приняли системные решения, изменившие ситуацию в области ЖКХ и строительства.

Ранее «Единая Россия» представила эффективные практики работы приемных с участниками СВО.