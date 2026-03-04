«Единая Россия» представила эффективные практики работы приемных с участниками СВО

Поддержка участников СВО и их семей является для «Единой России» важнейшей задачей, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на совещании с представителями региональных исполкомов и приемных партии.

«Мы оказываем поддержку и в повседневной жизни, и через принятие законов нашей фракцией в Госдуме. У партии накоплен большой опыт, есть много интересных примеров и практик поддержки бойцов, которые можно расширять на региональном уровне», — сказал он.

Также Якушев привел в пример опыт Алтайского края, где сотрудники приемных обучились базовых психологическим приемам, чтобы оказывать бойцам и их близким помощь.

Как отметила руководитель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, общественные приемные партии всегда находят эффективные инструменты работы.

«Общественные приемные «Единой России» всегда находили те инструменты работы, которые нужны людям, руководствуясь не только опытом, но и искренним желанием помочь», — сказала она.

В ходе совещания представители регионов поделились эффективными практиками работы приемных.

Всего в 2025 году прошло более 1,7 тыс. первичных приемом и около 18 тыс. консультаций, а в групповых форматах приняли участие более 9 тыс. человек.

Якушев отметил, что «Единая Россия» провела за 2025 год 20 тематических приемов для участников СВО и членов их семей – помощь и консультации получили 37 тыс. человек.