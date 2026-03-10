«Единая Россия» обсудит отражение ЖКХ в своей народной программе

Якушев: в народную программу «Единой России» подали почти 12 тысяч инициатив

«Единая Россия» обсудит отражение ЖКХ и жилищного строительства в своей новой народной программе, рассказал «Российской газете» секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

Обсуждение пройдет в рамках форума «Есть результат!», который пройдет 12 марта в Ростове-на-Дону.

Как рассказал Якушев, за последние годы при поддержке «Единой России» приняли системные решения, изменившие ситуацию в области ЖКХ и строительства.

«В частности, внедрено проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, что повысило надежность рынка, реализуются программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий, проходит масштабное голосование по отбору проектов благоустройства», — сказал он.

Также перед планерным заседанием на форуме пройдет 6 тематических круглых столов.

Якушев добавил, что на сайт естьрезультат.рф поступило почти 12 тыс. инициатив.