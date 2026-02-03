Размер шрифта
«Сотни случаев в год»: эксперт поддержал изъятие животных за жестокое обращение

Зоозащитник Горячев: у россиян нужно отбирать питомцев за жестокое обращение
В России количество фактов жестокого обращения с домашними животными исчисляется сотнями случаев в год. Забирать питомцев у таких хозяев – это логичное решение, так как сегодня их приравнивают к собственности и оставляют с владельцами, которые представляют для них серьезную угрозу, заявил НСН вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

«Сегодня есть случаи, когда, несмотря на применение 245 статьи Уголовного кодекса за жестокое обращение с животными, питомцы, которые рассматриваются как собственность, остаются с хозяевами. Это такой юридический казус», — отметил специалист.

По его мнению, это равносильно тому, что россиянина, осужденного за жестокое обращение с ребенком, не лишат родительских прав. Норма о защите питомцев не должна ограничиваться административным взысканием – важно, чтобы суд выносил решение об уголовной ответственности, применялись вторичные санкции, подчеркнул Горячев.

В то же время он подчеркнул, что факт жестокого обращения с животным должен быть доказан, так как важно исключить перегибы при реализации закона. Так, например, может возникнуть ситуация, когда хозяин ушел на работу, а собака заскучала и начала скулить – в итоге соседи могут пожаловаться на издевательство над питомцем. Поэтому важно разбираться с каждым случаем и ориентироваться на решения суда, подчеркнул зоозащитник. Сегодня, по его словам, до суда доходит очень мало заявлений, поэтому нужно улучшить правоохранительную систему, чтобы живодеры больше не уходили от ответственности.

Напомним, правительство России поддержало законопроект, предлагающий конфисковывать домашних животных у владельцев в случае жестокого обращения, однако указало на необходимость доработки норм для его практической реализации.

В отзыве подчеркивается, что, поскольку домашние животные считаются имуществом граждан, процедура их конфискации возможна только при наличии правонарушения. Соответствующие основания должны быть четко прописаны в нормах УК и КоАП, включая положения о конфискации имущества, жестоком обращении с животными и несоблюдении требований к их содержанию, говорится в отзыве правительства.

Ранее юрист оценил возможность изъятия питомца за долги хозяина.
 
