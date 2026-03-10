Мэр Днепра Филатов не смог ответить на вопрос о вероятности вывода ВСУ из Донбасса

Мэр Днепра Борис Филатов заявил об усталости людей от конфликта и высказался за скорейшее его завершение, однако не стал отвечать на вопрос, считает ли приемлемым вывод украинской армии с Донбасса ради перемирия. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Я не буду отвечать. У меня есть собственное мнение. <...> Что бы я ни сказал, это не будет воспринято частью общества. Могу сказать только, что хочу, чтобы война быстрее закончилась. <...> Люди очень устали. И я сам тоже», — заявил Филатов.

Он добавил, что не боится уголовного наказания за свои высказывания, ему просто «людей жалко». Мэр подчеркнул, что «люди не хотят работать, они просто устали».

Как сообщали ранее источники в силовых структурах, на Украине усилилась критика в адрес президента Владимира Зеленского.

Как писало украинское издание «Страна.ua», в политических кругах распространяются слухи о неком партийном проекте с участием ряда руководителей. Речь может идти о том, что Зеленский готовит себе либо преемника либо новое руководство партии, с которым он пойдет на выборы, отмечает издание.

Ранее в Кремле опровергли, что в переговорах с Украиной осталось решить только один вопрос.