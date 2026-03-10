Размер шрифта
США подробно проинформировали Европу об ослаблении санкций против России

Bloomberg: ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию
Власти США сообщили партнерам из Европы, что возможное ослабление американских санкций в отношении нефтяного сектора России коснется, в основном, поставок в Индию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, любые решения, касающиеся ограничительных мер, будет принимать лично президент США Дональд Трамп.

На этой неделе Трамп допустил смягчение санкций против энергетического сектора ряда стран на фоне роста мировых цен на нефть. В Вашингтоне обсуждают возможность ослабления ограничений, в том числе в отношении российской нефти. На этом фоне президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о росте цен на нефть и газ при попытках дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. В то же время он заявил о готовности наращивать поставки нефти и газа в Европу при наличии сигнала от партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России усомнились в эффективности попыток США сбить цены не нефть.

 
