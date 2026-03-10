Венгрии потребовалась Украина как буферная зона с Россией

Орбан: Венгрия заинтересована в укреплении Украины как буферной зоны с Россией

Венгрия заинтересована в укреплении Украины, поскольку та выступает буферной зоной между республикой и Россией. Об этом заявил председатель венгерского правительства Виктор Орбан, пишет Telex.

Премьер-министр прокомментировал ситуацию в ходе выступления в парламенте Венгрии. Он подчеркнул, что безопасность граждан страны лучше гарантирована, пока Россия не является ее непосредственным соседом.

«Поэтому Украина может рассчитывать на нашу поддержку», — сказал Орбан.

В конце января премьер-министр Венгрии заявил, что Украина не может стать членом Европейского союза (ЕС) и НАТО, так как ее вступление приведет к войне с Россией. По его словам, принятие Киева в региональное содружество и военный блок не повысит, а ослабит безопасность ЕС и Североатлантического альянса.

Как отметил Орбан, Украина не в состоянии защитить Европу от России. В то же время он выразил мнение, что эта страна должна стать «своего рода безопасной полосой движения, буферной зоной, где не могут быть размещены российские войска».

Ранее украинский лидер предложил создать буферную зону на территории России.