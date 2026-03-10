Размер шрифта
Журналист Карлсон не считает ошибкой удар по школе для девочек в Иране

Карлсон: если США атаковали школу в Иране, то за них не стоит воевать
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Если США нанесли удар по школе для девочек в Иране, то страна «не стоит того, чтобы за нее воевать». Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на видео, опубликованном на его сайте.

«Если вы просыпаетесь утром и видите, что живете в стране, которая считает нормальным убивать не только офицеров, но и их дочерей, то эта страна не стоит того, чтобы воевать за нее», — сказал он, призвав тщательно расследовать инцидент.

По словам журналиста, американцы должны верить, что это была трагическая случайность, но необходимо это подтвердить.

При этом Карлсон высказал мнение, что удар не был ошибкой, так как здание школы было поражено дважды с интервалом в 40 минут (тактика «double tap»), что указывает на преднамеренное уничтожение цели.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Многие города Исламской Республики подверглись атакам, один из ударов пришелся на школу для девочек «Шаджаре Тайебе». В результате 175 человек получили несовместимые с жизнью ранения. В США ведут расследование произошедшего.

По данным CBS News, американские военные могли атаковать учреждение из-за устаревших разведывательных данных.

Ранее сообщалось, что обломки ракеты, ударившей по школе в Иране, имеют маркировку боеприпаса США.

 
