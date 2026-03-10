Размер шрифта
«Единая Россия» проведет форум на тему жилья и ЖКХ в Ростове-на-Дону

«Единая Россия» представит программный документ для выборов в Госдуму
Екатерина Штукина/РИА Новости

«Единая Россия» проведет в Ростове-на-Дону в четверг форум «Есть результат!», посвященный жилью и ЖКХ, и представит новый программный документ, с которым отправится на выборы в Госдуму осенью. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что в форуме примут участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Также будут присутствовать ветераны СВО, губернаторы регионов Южного федерального округа, координаторы партийных проектов, эксперты строительного рынка и ЖКХ, инженеры и архитекторы.

«Развитие жилищного строительства и обновление городов стало одним из ключевых национальных приоритетов и одним из основополагающих направлений народной программы «Единой России», — отметил Якушев.

Кроме того, участники форума выработают предложения в новую программу партии. Они затронут вопросам благоустройства, дорожной инфраструктуры, восстановления исторических регионов, внедрения новых технологий в градостроительстве, адаптации ветеранов СВО и участию молодежи в развитии архитектуры.

5 марта «Единая Россия» запустила работу по мониторингу и предупреждению паводковой ситуации в российских регионах.

По словам Якушева, партия будет особенно внимательно контролировать зоны повышенного риска и усиливать региональные волонтерские группы ресурсами партнеров, студенческих отрядов и активистами «Молодой гвардии».

Ранее «Единая Россия» представила эффективные практики работы приемных с участниками СВО.

 
