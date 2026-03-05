«Единая Россия» объявила план антипаводковых действий в России

«Единая Россия» запустила работу по мониторингу паводков в регионах

«Единая Россия» запустила работу по мониторингу и предупреждению паводковой ситуации в российских регионах, сообщает пресс-служба партии.

Как отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, «Единая Россия» умеет действовать быстро и эффективно.

«Свои волонтерские возможности партии надо применить везде, где есть угроза паводка. При необходимости — мобилизовать наш партийный актив в зоне возможных бедствий», — сказал он.

Также Якушев добавил, что партия будет особенно внимательно контролировать зоны повышенного риска и усиливать региональные волонтерские группы ресурсами партнеров, студенческих отрядов и активистами «Молодой гвардии».

По его словам, депутаты также должны координировать и организовывать реальную помощь.

Замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Вячеслав Бутко сообщил, что в текущем году в соответствии с предварительным прогнозом «Росгидромета» снегозапасы обуславливают риски высоких уровней воды в период весеннего половодья в 42 субъектах.

Владимир Якушев добавил, что решения о привлечении волонтеров к отдельным видам работ, включая действия на воде, должны приниматься с учетом требований безопасности.

Напомним, по всей стране в рамках акции «Единой России» «Снежный десант» проходят масштабные субботники. Волонтеры помогают освободить подходы к жилым домам ветеранов и одиноких пенсионеров, социальным объектам, а также приводят в порядок памятники и мемориалы после обильных снегопадов.