На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Франции пожаловался на сокамерников

Politico: Саркози пожаловался на «устроивших ад» сокамерников
true
true
true
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози пожаловался в своей книге «Дневник заключенного» на сокамерников, превративших его жизнь в тюрьме «в ад». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на текст книги, которая поступит в продажу 10 декабря.

По словам политика, другой заключенный постоянно на протяжении нескольких минут бил по решетке своей камеры металлическим предметом.

«Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!» — написал Саркози в своей книге.

Другой заключенный из соседней камеры, по словам экс-президента, половину времени пел песни из мультфильма «Король Лев», а другую половину бил по решетке ложкой.

Саркози также раскритиковал условия в его камере. Политик заявил, что у него никогда не было было более жесткого матраса, даже когда он служил в армии, подушки были сделаны из похожего на пластик материала, «а от одеял — одно название».

Бывший французский лидер написал, что пропускал время еды, поскольку ее приносили слишком рано. Но при этом он не думает, что многое упустил, отказавшись от пищи, поданной на пластиковых подносах.

25 сентября 2025 года французский суд признал Саркози виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В ноябре Саркози был освобожден из тюрьмы под судебный надзор. Такое решение приняла апелляционная инстанция парижского суда, удовлетворив тем самым ходатайство адвокатов экс-главы государства. Саркози провел за решеткой почти три недели из назначенных пяти лет за получение денег от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Ранее появились подробности о «тюремном меню» Саркози.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами