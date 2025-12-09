Экс-президент Франции пожаловался на сокамерников

Бывший президент Франции Николя Саркози пожаловался в своей книге «Дневник заключенного» на сокамерников, превративших его жизнь в тюрьме «в ад». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на текст книги, которая поступит в продажу 10 декабря.

По словам политика, другой заключенный постоянно на протяжении нескольких минут бил по решетке своей камеры металлическим предметом.

«Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!» — написал Саркози в своей книге.

Другой заключенный из соседней камеры, по словам экс-президента, половину времени пел песни из мультфильма «Король Лев», а другую половину бил по решетке ложкой.

Саркози также раскритиковал условия в его камере. Политик заявил, что у него никогда не было было более жесткого матраса, даже когда он служил в армии, подушки были сделаны из похожего на пластик материала, «а от одеял — одно название».

Бывший французский лидер написал, что пропускал время еды, поскольку ее приносили слишком рано. Но при этом он не думает, что многое упустил, отказавшись от пищи, поданной на пластиковых подносах.

25 сентября 2025 года французский суд признал Саркози виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В ноябре Саркози был освобожден из тюрьмы под судебный надзор. Такое решение приняла апелляционная инстанция парижского суда, удовлетворив тем самым ходатайство адвокатов экс-главы государства. Саркози провел за решеткой почти три недели из назначенных пяти лет за получение денег от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

