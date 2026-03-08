Размер шрифта
Киев пожалуется в ЕС на задержание инкассаторов с деньгами и золотом в Венгрии

Глава Банка Украины Пышный решил обратиться в ЕС из-за изъятых Венгрией денег
Wikimedia Commons

Киев намерен привлечь внимание европейских финансовых институтов к задержанию в Венгрии инкассаторских машин и ценностей украинского государственного «Ощадбанка». Об этом написал глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, планируется подать серию обращений в регулирующие и надзорные органы Евросоюза, чтобы те дали правовую оценку произошедшему. Пышный уточнил, что официальные запросы будут направлены руководству Европейского центрального банка, Банка Австрии, генеральному директорату Еврокомиссии по финансовой стабильности, а также высокому представителю ЕС по иностранным делам.

Глава Нацбанка Украины подчеркнул, что группа, в состав которой входил бывший генерал из украинской спецслужбы, перевозила наличные и золотые слитки по территории Венгрии строго в рамках закона и международных договоренностей, выполняя свои прямые обязанности.

Для обоснования своих обращений Киев собирается заказать независимый аудит в международной компании, которая, по словам Пышного, оценит законность действий украинских инкассаторов и венгерских чиновников.

Глава Нацбанка Украины призвал Венгрию поддержать это расследование, а Еврокомиссии — сыграть роль независимого посредника, чтобы объективно установить обстоятельства перевозки ценностей и их задержания.

Речь идет о семи украинских гражданах, которые были задержаны в Венгрии при перевозке $40 млн и €35 млн наличными и 9 кг золота в слитках. Деньги и драгметалл изъяты венгерскими властями. Премьер-министр страны Виктор Орбан предупредил, что ценности не вернут, пока не завершится расследование, цель которого — установить их происхождение и оценить законность перевозки.

Ранее появилась неожиданная версия об изъятых в Венгрии украинских деньгах.

 
