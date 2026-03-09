Туск адресовал вопросы про цены на нефть «другому Дональду»

Премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал журналистам задавать вопросы про растущие цены на нефть «другому Дональду», имея в виду президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Туск подчеркнул, что Европа не имеет такого влияния на мировые цены на топливо, какое есть у американского лидера.

«Другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду», — сказал Туск.

Он добавил, что хотел бы верить Трампу, который пообещал скорое окончание военных действий на Ближнем Востоке и снижение цен на нефть и нефтепродукты.

9 марта цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Газета Financial Times допустила, что цены на энергоносители продолжат расти и могут достичь исторического максимума, если поставки через Ормузский пролив будут оставаться низкими в течение марта.

Президент США, комментируя ситуацию, заявил, что такой скачок цен на нефть — это «ничтожно малая цена за безопасность и мир». Глава американского министерства энергетики Крис Райт также отметил, что переживать из-за роста цен не стоит, так как поставки скоро возобновятся. Подробнее о том, что происходит с ценами на нефть, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин продлил запрет поставлять нефть по потолку цен.