Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Лукашенко пригласил трудолюбивых узбеков в Белоруссию

Лукашенко: в Белоруссии рады принимать трудолюбивых людей из Узбекистана
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна рада мигрантам из Узбекистана. Об этом сообщает БелТА.

«Мы всегда открыты для трудолюбивых узбекских граждан, если они решат приехать к нам», — подчеркнул президент в ходе встречи с послом Узбекистана в Белоруссии Рахматуллой Назаровым.

Лукашенко отметил, что в стране проживает значительное количество узбеков, и Беларусь с радостью приглашает их.

Он добавил, что к мигрантам в Беларуси применяются строгие меры, однако это может быть даже полезно для прибывающих. Президент отметил, что мигранты получают возможность работать на конкретных должностях и конкурировать с представителями других стран СНГ.

«На равных с белорусами, россиянами, украинцами и другими. Пожалуйста, приходите, конкурируйте», — подчеркнул политик.

В ходе беседы Лукашенко также вспомнил о Великой Отечественной войне, отметив, что многие белорусы нашли поддержку и убежище в Узбекистане. По его словам, в этом плане белорусы немного в долгу перед узбеками, хоть помощь и была оказана в рамках одной страны.

Ранее Лукашенко заявлял о генетической неприемлемости войн для Белоруссии.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!