Лукашенко пригласил трудолюбивых узбеков в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна рада мигрантам из Узбекистана. Об этом сообщает БелТА.

«Мы всегда открыты для трудолюбивых узбекских граждан, если они решат приехать к нам», — подчеркнул президент в ходе встречи с послом Узбекистана в Белоруссии Рахматуллой Назаровым.

Лукашенко отметил, что в стране проживает значительное количество узбеков, и Беларусь с радостью приглашает их.

Он добавил, что к мигрантам в Беларуси применяются строгие меры, однако это может быть даже полезно для прибывающих. Президент отметил, что мигранты получают возможность работать на конкретных должностях и конкурировать с представителями других стран СНГ.

«На равных с белорусами, россиянами, украинцами и другими. Пожалуйста, приходите, конкурируйте», — подчеркнул политик.

В ходе беседы Лукашенко также вспомнил о Великой Отечественной войне, отметив, что многие белорусы нашли поддержку и убежище в Узбекистане. По его словам, в этом плане белорусы немного в долгу перед узбеками, хоть помощь и была оказана в рамках одной страны.

Ранее Лукашенко заявлял о генетической неприемлемости войн для Белоруссии.