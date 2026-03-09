Размер шрифта
Орбан созвал экстренное заседание правительства

Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на нефть
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал экстренное заседание правительства из роста цен на нефть в Европе. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нам внутри страны необходимо предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до невыносимого уровня», — сказал глава венгерского правительства.

Утром этого же дня Орбан созвал советы по обороне и энергетической безопасности из-за ситуации с ценами на нефть. Премьер выразил обеспокоенность, что нефтяная блокада Украины, связанная с трубопроводом «Дружба», и ситуация на Ближнем Востоке привели к «взрывному» росту стоимости этого вида топлива.

По данным лондонской биржи ICE, утром 9 марта цена нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила $119 за баррель. По состоянию на 05:30 мск, баррель нефти Brent с поставкой в мае 2026 года стоил $119,36, прибавив 28,77% по сравнению с предыдущим показателем.

В связи со сложившейся ситуацией Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить.

 
