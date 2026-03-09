Размер шрифта
В Тегеране пройдет церемония присяги новому верховному лидеру Ирана

Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана начнется в 14.30 в Тегеране
Fars News Agency

Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хосейни Хаменеи (сын Али Хаменеи) начнется на площади Энгелаб в Тегеране. Об этом сообщил координационный совет исламской пропаганды, передает агентство Fars.

Отмечается, что собрание начнется в 14:30 мск, 9 марта.

Совет экспертов единогласно выбрал Моджтаба Хаменеи на пост верховного лидера Ирана, несмотря на то, что его кандидатура была спорной. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже присягнул новому верховному лидеру страны. Министр иностранных дел Аббас Арагчи также поздравил Хаменеи с избранием на пост и от всех дипломатических работников Ирана поклялся ему в верности.

Президент США, который ранее называл Моджтабу неприемлемым, отказался комментировать его назначение. В то же время сенатор Линдси Грэм заявил, что новый верховный лидер страны не устраивает США, а потому его «постигнет та же участь, что и отца». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США объяснили, почему новый лидер Ирана может быть опаснее своего отца.

 
