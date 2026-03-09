В Турции начался суд против бывшего мэра Стамбула

В Турции начался суд по делу бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого могут приговорить к тюремному заключению сроком до 2352 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Политического оппонента действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подозревают в коррупции, отмывании доходов, создании преступной организации, а также в мошенничестве и сокрытии улик.

В ноябре Генпрокуратура Стамбула потребовала приговорить Экрема Имамоглу к тюремному сроку до 2352 лет.

Имамоглу был задержан в марте 2025 года — за несколько дней до официального объявления о выдвижении его кандидатуры на президентские выборы. Чиновника обвинили в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить должности в системе городского управления Стамбула.

Ранее в Турции потребовали запретить основную оппозиционную партию.