В Турции начался суд против бывшего мэра Стамбула

Bloomberg: начался судебный процесс по делу экс-мэра Стамбула Имамоглу
Dilara Senkaya/Reuters

В Турции начался суд по делу бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого могут приговорить к тюремному заключению сроком до 2352 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Политического оппонента действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подозревают в коррупции, отмывании доходов, создании преступной организации, а также в мошенничестве и сокрытии улик.

В ноябре Генпрокуратура Стамбула потребовала приговорить Экрема Имамоглу к тюремному сроку до 2352 лет.

Имамоглу был задержан в марте 2025 года — за несколько дней до официального объявления о выдвижении его кандидатуры на президентские выборы. Чиновника обвинили в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить должности в системе городского управления Стамбула.

Ранее в Турции потребовали запретить основную оппозиционную партию.

 
