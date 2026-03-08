Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В США рассказали о неожиданном грузе из Китая для Ирана

WP: иранские суда везут из Китая груз с химикатами для баллистических ракет
Shutterstock

Иранские суда покидают Китай с якобы химикатами, которые необходимы для иранской программы баллистических ракет. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на спутниковые снимки.

«Суда «Шабдис» и «Барзин», которые способны перевозить до 6500 и 14500 20-футовых контейнеров, пришвартовались в порту Гаолан в Чжухае. Эксперты сообщили, что Гаолан — это порт погрузки химических веществ, включая перхлорат натрия, который является ключевым прекурсором твердого ракетного топлива. Он крайне необходим Ирану для его ракетной программы», — говорится в публикации.

Газета подчеркивает, что это может стать серьезным изменением во внешней политике Китая, поскольку раньше Пекин стремился избегать любых форм конфронтации с Соединенными Штатами, в том числе на Ближнем Востоке. Предполагается, что суда следуют в иранский порт Бендер-Аббас.

До этого глава МИД КНР Ван И призывал уважать суверенитет Ирана.

Ранее в США уличили Китай в помощи Ирану.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!