В США рассказали о неожиданном грузе из Китая для Ирана

WP: иранские суда везут из Китая груз с химикатами для баллистических ракет

Иранские суда покидают Китай с якобы химикатами, которые необходимы для иранской программы баллистических ракет. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на спутниковые снимки.

«Суда «Шабдис» и «Барзин», которые способны перевозить до 6500 и 14500 20-футовых контейнеров, пришвартовались в порту Гаолан в Чжухае. Эксперты сообщили, что Гаолан — это порт погрузки химических веществ, включая перхлорат натрия, который является ключевым прекурсором твердого ракетного топлива. Он крайне необходим Ирану для его ракетной программы», — говорится в публикации.

Газета подчеркивает, что это может стать серьезным изменением во внешней политике Китая, поскольку раньше Пекин стремился избегать любых форм конфронтации с Соединенными Штатами, в том числе на Ближнем Востоке. Предполагается, что суда следуют в иранский порт Бендер-Аббас.

До этого глава МИД КНР Ван И призывал уважать суверенитет Ирана.

Ранее в США уличили Китай в помощи Ирану.