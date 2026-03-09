Стало известно о напряжении между США и Израилем на фоне ударов по Ирану

N12: удары по инфраструктуре Ирана вызвали напряженность между США и Израилем

Удары по нефтяной инфраструктуре Ирана вызвали напряженность между США и Израилем. Об этом сообщает израильский «12-й канал» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в сфере безопасности.

По его словам, израильская сторона заранее предупредила Соединенные Штаты об ударах по нефтяным объектам Исламской Республики, но не проинформировала Вашингтон, что они будут настолько масштабными. Как отметил чиновник, США считают, что это была «плохая идея».

7 марта в Иране сообщили, что американские и израильские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтехранилищу, расположенном на юге Тегерана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.