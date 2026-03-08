Размер шрифта
Захарова высказалась о решении украинского суда об однополых семьях

Захарова высказалась о решении ВС Украины признать однополые пары семьей
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Украина наполнила 8 Марта новым «квазисмыслом». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Верховного суда Украины о признании отношений однополой пары (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) семьей.

«Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом. Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», — написала она.

Согласно конституции и семейному кодексу Украины, браком считается только зарегистрированный союз женщины и мужчины.

В конце прошлого года Верховный суд США отклонил попытку отменить «знаковое решение» 2015 года о легализации однополых браков по всей стране. Как сообщал телеканал NBC News, судьи без комментариев отклонили апелляцию Ким Дэвис, бывшей заведующей канцелярии в одном из округов Кентукки, на решение суда по иску от однополой пары, которой женщина отказалась выдать свидетельства о браке. В качестве объяснения своего поступка Дэвис сообщила, что однополый брак противоречит ее религиозным убеждениям как христианки.

В итоге чиновницу обязали выплатить более $360 тыс. в качестве возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение права однополой пары на вступление в брак.

Ранее Захарова пошутила про выигрыш жены Зеленского от ухода Ермака.

 
