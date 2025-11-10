На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Верховный суд США поставил точку в споре об однополых браках

Верховный суд США отклонил иск, который мог привести к отмене однополых браков
Kentucky Court of Justice

Верховный суд США отклонил попытку отменить «знаковое решение» 2015 года о легализации однополых браков по всей стране. Об этом сообщает NBC News.

Как отмечается, судьи без комментариев отклонили апелляцию Ким Дэвис (на фото), бывшей заведующей канцелярии в одном из округов Кентукки, на решение суда по иску от однополой пары, которой женщина отказалась выдать свидетельства о браке. В качестве объяснения своего поступка Дэвис сообщила, что однополый брак противоречит ее религиозным убеждениям как христианки.

В итоге чиновницу обязали выплатить более $360 тыс. в качестве возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение права однополой пары на вступление в брак. После этого она подала несколько апелляций, основываясь на том, что первая поправка к Конституции США о свободе вероисповедания защищает ее от ответственности по этому делу.

Последняя жалоба Дэвис на судебный вердикт была подана ею десять лет спустя, в 2025 году. Это привлекло серьезное внимание общественности, поскольку если бы Верховный суд поддержал женщину, решение 2015 года об однополых браках могло быть отменено. Как напомнили журналисты, прецедент, когда ВС отменяет «знаковые решения», уже был — в 2022 году он отменил решение по делу «Роу против Уэйда», гарантировавшее право на аборт на федеральном уровне с 1973 года.

Ранее Трамп подписал указ о признании в США только мужского и женского полов.

