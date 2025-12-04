На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова пошутила по поводу выигрыша Елены Зеленской от увольнения Ермака

Захарова: у Зеленской после отставки Ермака появился шанс вернуть внимание мужа
Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmissen via Reuters

Супруга украинского президента Елена Зеленская получила шанс вернуть внимание мужа после отставки главы его офиса Андрея Ермака. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что освобожденного от должности Ермака часто называют «правой рукой» президента Владимира Зеленского. Поэтому, после того как правая рука главы государства освободилась, у Елены Зеленской появился шанс вернуть внимание своего супруга.

3 декабря бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Ермак неоднократно запрещал высокопоставленным чиновникам выполнять поручения главы государства.

28 ноября президент Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.

