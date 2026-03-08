В России ужесточат контроль за иностранными инвестициями в определенные сферы

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли, включая недропользование и производство рыбной продукции. Документ опубликован на портале правовых актов.

Он вносит изменения в два ключевых федеральных закона, регулирующих участие зарубежного капитала в значимых для обороны и безопасности государства сферах. Согласно новым нормам, перечень стратегических видов деятельности существенно расширяется.

Особый контроль вводится для пользования участками недр, которые не имеют федерального статуса, но содержат значительные запасы полезных ископаемых. Речь идет о месторождениях с извлекаемыми запасами нефти от 50 до 70 млн тонн, газа — от 30 до 50 млрд кубометров, коренного золота — от 30 до 50 тонн, а также меди, урана, никеля, кобальта, лития, алмазов и металлов платиновой группы в определенных объемах.

Кроме того, под действие закона подпадает производство рыбной продукции, если выручка от него за последний год составляет не менее половины от общего дохода компании, а суммарная стоимость активов предприятия и его группы превышает 800 млн рублей.

Стратегической также признается пастбищная аквакультура тихоокеанских лососей. Теперь любые сделки иностранных инвесторов по приобретению акций, долей или имущества российских компаний, занятых в этих сферах, должны будут проходить предварительное согласование с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Это же правило распространяется на покупку основных средств производства, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых для стратегических видов деятельности.

Действие закона также затрагивает подконтрольные иностранцам некоммерческие организации, если они ведут хотя бы один из видов деятельности, важных для обороны и безопасности страны.

