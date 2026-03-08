Журналисты нашли у сына верховного лидера Ирана элитную недвижимость в Лондоне

Сын верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи, который может стать преемником своего отца Али Хаменеи, владеет двумя элитными квартирами в престижном районе Кенсингтон в Лондоне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы о собственности.

По данным агентства, общая стоимость недвижимости составляет около £50 млн. При этом апартаменты расположены в нескольких десятках метров от посольства Израиля.

Журналисты выяснили, что формально жилье оформлено на бизнесмена Али Ансари, которого считают доверенным лицом семьи Хаменеи. Квартиры были приобретены в 2014 и 2016 годах через связанные структуры. Позднее власти Великобритании ввели санкции против Ансари, а операции с этой недвижимостью в настоящее время ограничены. В статье отмечается, что Моджтаба Хаменеи может владеть и другими зарубежными активами, в том числе недвижимостью в странах Европы.

Эксперты предполагают, что расположение квартир рядом с израильским посольством в теории может использоваться для наблюдения, однако прямых доказательств разведывательной деятельности нет.

Иранские и западные СМИ выделяют 56-летнего Моджтабу Хаменеи, сына аятоллы Али Хаменеи, которого не стало в результате атак США и Израиля на Иран, как основного претендента на пост верховного лидера страны. Ассамблея экспертов, ответственная за выбор нового рахбара, еще не сделала официальных заявлений. Кто такой Моджтаба, какую роль он играет в политике Ирана, насколько велики его шансы стать новым главой государства и почему его кандидатура вызывает споры — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Моджтаба был ранен при одной из атак.