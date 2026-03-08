Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Журналисты нашли у сына верховного лидера Ирана элитную недвижимость в Лондоне

Bloomberg нашел у сына лидера Ирана Моджтаба Хаменеи элитные квартиры в Лондоне
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Сын верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи, который может стать преемником своего отца Али Хаменеи, владеет двумя элитными квартирами в престижном районе Кенсингтон в Лондоне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы о собственности.

По данным агентства, общая стоимость недвижимости составляет около £50 млн. При этом апартаменты расположены в нескольких десятках метров от посольства Израиля.

Журналисты выяснили, что формально жилье оформлено на бизнесмена Али Ансари, которого считают доверенным лицом семьи Хаменеи. Квартиры были приобретены в 2014 и 2016 годах через связанные структуры. Позднее власти Великобритании ввели санкции против Ансари, а операции с этой недвижимостью в настоящее время ограничены. В статье отмечается, что Моджтаба Хаменеи может владеть и другими зарубежными активами, в том числе недвижимостью в странах Европы.

Эксперты предполагают, что расположение квартир рядом с израильским посольством в теории может использоваться для наблюдения, однако прямых доказательств разведывательной деятельности нет.

Иранские и западные СМИ выделяют 56-летнего Моджтабу Хаменеи, сына аятоллы Али Хаменеи, которого не стало в результате атак США и Израиля на Иран, как основного претендента на пост верховного лидера страны. Ассамблея экспертов, ответственная за выбор нового рахбара, еще не сделала официальных заявлений. Кто такой Моджтаба, какую роль он играет в политике Ирана, насколько велики его шансы стать новым главой государства и почему его кандидатура вызывает споры — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Моджтаба был ранен при одной из атак.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!