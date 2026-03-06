В США уличили Китай в помощи Ирану

Китайская Народная Республика может в ближайшее время начать оказывать Ирану поддержку в его конфликте с Соединенными Штатами. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники, Пекин рассматривает возможность предоставления Тегерану финансовой помощи, а также поставки критически важных комплектующих и запчастей для ракетного вооружения.

По мнению аналитиков, такой шаг со стороны Китая обусловлен высокой зависимостью Пекина от иранской нефти. Один из источников CNN подчеркнул, что Китай заинтересован в скорейшем прекращении военных действий, поскольку эскалация напряженности в регионе ставит под угрозу его энергетическую безопасность. Центральное разведывательное управление США отказалось комментировать данную информацию, однако перспектива китайско-иранского альянса может существенно повлиять на расстановку сил на международной арене.

До этого глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Иран готов к возможной наземной операции США. Однако такое развитие событий обернется для американских войск «большой катастрофой», предупредил он. По информации Axios, в наступательной операции против Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля будут задействованы несколько курдских формирований. Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал им «широкое воздушное прикрытие».

Ранее сообщалось, что ЦРУ вооружает курдов для организации восстания в Иране.