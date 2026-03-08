Размер шрифта
«Могут невероятное»: Лукашенко рассказал, как американцы хвалили белорусских айтишников

Лукашенко: американцы говорили, что белорусские айтишники могут делать невероятные вещи
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как представители США хвалили белорусских айтишников. Об этом белорусский лидер заявил в ходе посещения ресторана быстрого питания в Первом национальном торговом доме, передает «БелТА».

«В России, в Китае, везде — наше ценится. Их мозги очень ценятся. Мне американцы много раз говорили, что невероятное могут сделать белорусы. Невозможное [могут сделать] индусы, а невероятное — белорусы», — сказал Лукашенко.

Ресторан Mak.by, который посетил президент, открылся в Минске в конце прошлого года после того, как из страны ушла компания McDonald's. В ходе визита Лукашенко подчеркнул, что в работе заведения большое значение имеют не только белорусские продукты питания, но и собственное программное обеспечение. По словам белорусского лидера, это нужно продвигать во всех сферах, где возникает потребность в автоматизации.

До этого Лукашенко призвал осторожно относиться к развитию современных технологий.

Ранее Лукашенко похвалил российский автопром.

 
