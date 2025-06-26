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Лукашенко похвалил российский автопром

Лукашенко: в России производят не Mercedes, но хорошие автомобили
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил русский автопром, сообщает tsargrad.tv.

«Россия пытается и многое сделала в этом плане, реанимировать свои производства, которые были на достаточно высоком уровне в Советском Союзе. Даже в автомобилестроении. Возьмите «Ладу», «Москвич», «Жигули», как мы называли, ну есть нормальные автомобили, ну может пока не Mercedes, но хорошие автомобили», — сообщил Лукашенко.

До этого стало известно, что три автомобиля китайского бренда GAC начнут собирать на заводе в России.

Выпуск машин наладят на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Первыми моделями GAC на конвейере российского сборочного комплекса станут кроссоверы GS3 (A79) и GS8 (A60), а также минивэн M8 (A88).

Ранее сообщалось, что в России начали выпускать автомобили Jeland.

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