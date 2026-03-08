Размер шрифта
В Кремле завили, что де-факто международного права больше нет

Песков: вряд ли кто-то скажет, какое право пришло на место международного
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что мировое сообщество фактически лишилось международного права. Об этом он рассказал в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международное право... Его фактически больше нет», — сказал Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Он также отметил, что сложно ответить на вопрос — какое право пришло на смену международному, каким нормам и принципам следовать, поскольку де-юре международное право существует, а де-факто его больше нет.

3 марта Песков, комментируя притязания США на Кубу и действия против Венесуэлы и Ирана, заявлял, что Россия придерживается принципов международного права, среди которых уважение суверенитета государств и невмешательство в их дела.

Представитель российского лидера подчеркнул, что Россия является сторонником международного права.

Ранее Макрон назвал действия США и Израиля нарушением международного права.

 
