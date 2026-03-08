Песков заявил, что обстановка на Ближнем Востоке характеризуется дестабилизацией

Существенная дестабилизация на Ближнем Востоке привела к кумулятивному эффекту от огромного количества нерешенных проблем, выливающихся в различные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Наступает такой кумулятивный эффект от огромного количества региональных конфликтов и нерешенных проблем, который выливается и в экономические последствия, и в политические последствия», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Россия поддерживает связь с руководством Ирана и намерена поддерживать ее. При этом он не ответил на вопрос журналистов о военной поддержке Ирана.

Иран начал реализацию военного плана, разработкой которого занимался верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, утверждает Financial Times. Стратегия предусматривает давление на США и Израиль, чтобы заставить их прекратить военные действия. Тем временем Корпус стражей исламской революции уже атаковал коммуникационную инфраструктуру на семи американских военных объектах.

Ранее востоковед оценил позицию Ирака в конфликте США и Израиля с Ираном.