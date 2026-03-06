Размер шрифта
Эксперт оценил позицию Ирака в конфликте США и Израиля с Ираном

Востоковед Веденеев заявил, что Ирак не поддержит США и Израиль против Ирана
Shutterstock/FOTODOM

Ирак, вероятно, не будет поддерживать США и Израиль в конфликте против Ирана. Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» высказал кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Илья Веденеев.

По его оценке, Ирак с большой вероятностью воздержится от нападений на одну из сторон конфликта.

Эксперт прокомментировал начавшееся 4 марта наступление курдских вооруженных формирований на территорию Ирана и предположил, что без поддержки США ситуация, скорее всего, сведется к партизанской войне в приграничных районах Исламской Республики.

Веденеев также отметил, что в Ираке действует близкий к Тегерану шиитский режим. Кроме того, в стране присутствуют ряд прокси-формирований Ирана, которые атакуют американские базы в Иракском Курдистане. По мнению востоковеда, эти обстоятельства могут помешать иранским курдам привлечь значительные силы для наступления.

Газета The Washington Post сообщила об ультиматуме президента США Дональда Трампа курдам в связи с конфликтом с Тегераном. По данным издания, во время одного из телефонных разговоров американский лидер дал понять, что курды должны выбрать сторону — либо поддержать США и Израиль, либо выступить на стороне Ирана.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Израиль и США хотят втянуть страны Персидского залива в войну с Ираном.

 
